WRC-hooaeg lüheneb ilmselt ka tuleval aastal

MM-sarja turunduspoole eest hoolitseva WRC Promoteri tegevdirektori Oliver Ciesla sõnul mõjutab koroonaviirus rallimaailma ka järgmisel hooajal. Praegu on pooleli tõsised arutelud, et lühendada 2021. aasta rallikalendrit. «See on küsimus, mida oleme meeskondadega kohtumistel arutanud. Vähem rallisid tähendab väiksemaid kulusid. Koroonaviiruse tõttu on meil tõsine surve eelarvele,» nentis Ciesla Autospordile.