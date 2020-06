Trump otsib rahutustele vasturohtu

«Töötus on kütus ja võimu väärkasutamine on tikk,» lausus üks meeleavaldaja pärast seda, kui vandaalitsejad olid sisse löönud järjekordse New Yorgi Manhattani linnaosas asuva poe aknad. Koroonakriisi ajal on end töötuna arvele võtnud 42 miljonit ameeriklast, neist kõige rohkem latiinosid ja mustanahalisi.