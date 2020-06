Majanduse lühiuudised

Euroopa Liidus küpseb plaan nõuda lisamaksu 70 000 Euroopa firmalt, mille aastane käive ületab 750 miljonit eurot. Ühenduse eelarvekomissar Johannes Hahn ütles, et neilt 70 000 suurelt firmalt võidakse kokku aastas koguda kuni 10 miljardi euro suurune maksuraha, kirjutas Financial Times. Kui see plaan läbi läheb, oleks Eesti ettevõtetest puudutatud ka Tallink, kelle möödunud aasta müügitulu ligines 950 miljonile eurole. Samas vajab see ettepanek kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide heakskiitu. Alternatiividena näeb Hahn ELi kulude piiramist või siis liikmesriikidelt suurema tasu küsimist. Eelarvekomissar püüab hiljemalt 2027. aastaks tekitada ELi eelarvesse stabiilse rahavoo, lõplik lisasumma võiks olla 15–20 miljardit eurot. PM