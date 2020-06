Euroopas levib mure välisinvestorite pärast

Välisinvestorite roll on Eestis viimasel ajal mitmel puhul kõne alla tulnud, just seoses vajadusega kindlustada olulisemate kohalike ettevõtete jäämine siinse kapitali kätte. Seda on mainitud nii Tallinki kui ka Bolti puhul. Võib öelda, et võrreldes varasemate aastatega, mil valitsema kippus arvamus, et kapitalil pole rahvust, on selles toimunud teatav nihe.