Toomas Koobas, Margus Maasing: digiriigi varjus pool

Mis on ülikiire interneti püsiühendus? Nimetame siin kokkuleppeliselt püsiühenduseks olukorda, kui korter, eramu või ärihoone on ühendatud sidekaabliga. Selle vastand on mobiilne sideühendus. Mobiilsus seostub vabadusega ning püsiühendus seostus veel mõne aja eest kettaga lauatelefoniga.