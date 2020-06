Kas mäletate seda hetke 2014. aastal, mil Angela Merkel sõnastas Saksamaa hämmelduse selle üle, et Vladimir Putin elab mingis teises reaalsuses? Selle edasiarendus kõlab: kui Euroopa elab n-ö kaupmehe reaalsuses, siis Venemaa kindralstaabi omas. Euroopas määrab majandus poliitikat, Venemaal vastupidi. Seesugune ettemääratus on aga eriteenistustele suurepärane eelteadmine. Tundes «kliendi» mõttemalli, on hõlpsam temaga manipuleerida.