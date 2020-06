Martin Küüsmaa: Noored peaks kohustuslikku pensionisammast tuliselt toetama

Esimese vea teeb Annabel Parts sellega, et arvab, et II samba väike tootlus on põhjus sambast loobuda. Tegelikult on väikese tootluse põhjuseks olnud pensionifondide liiga karmid reeglid, vähene konkurents ja muud piirangud, mida viimastel aastatel on aktiivselt muudetud. Kui meil jalg valutab, siis me ju ei raiu jalga maha, vaid ravime terveks. Samamoodi ei ole kehvad tulemused hea põhjendus süsteemi ära kaotada, selle asemel tuleb adekvaatse regulatsiooniga süsteemi parandada.