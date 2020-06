Eesti koroona-uuring: piirangute leevendamine ei toonud haigestumiste kasvu

Tellijale

Esitlesite valitsusele seireuuringu kolmanda laine tulemusi. Mis on seekordses laines teistmoodi?

Peamine erinevus on selles, et kui uuringu eelmised kaks nädalat langesid eriolukorra aega, kui olime kõik rangete piirangute all, siis kolmanda laine ajal olid karmimad piirangud maha võetud ja inimesed võisid juba vabamalt käituda. Mõte oligi uurida, kas nüüd, kus meil on esimesed eriolukorra piirangud maha võetud, on haigestumiste arv kasvanud.

Raviasutuste statistikast näeme, et haigusjuhtumite arv oluliselt kasvanud ei ole ja raskelt haigete hulk väheneb kogu aeg. Mujalt maailmast teame aga, et sümptomiteta läbipõdejate arv võib olla suuremgi, kui arvasime. Meie uuringuga saab teada ka seda, mida viiruseproovid ei näita – kergete sümptomitega või üldse sümptomiteta haigestunute arvu. Saame teada, kas nende hulk on suurenenud, sest need inimesed ei pruugi alati arsti vaatevälja jõuda.

Teisipäev oli esimene päev, kui ei lisandunud ühtegi uut diagnoosi. Kas haigestumine ei ole piirangute leevendamise järel kasvanud?