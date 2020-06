Suurim erinevus Euroopast vaatab vastu võrdlustest, kui palju üldse politseinikud relva relva välja tõmbavad ja sellest tulistavad. Näiteks brittide viimaste aastate juhtumid on peaaegu kõik meiegi uudistest läbi käinud. Tegemist on ühe käe sõrmedel üles loetavate sündmustega aasta kohta ja me teame neist seetõttu, et suur jagu mahalastutest on olnud inimesi rünnanud (islami)terroristid. Ka Saksamaa ja Prantsusmaa mõnekümnest juhtumist aastas on paljud seotud terroristidega.