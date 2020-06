Välismaa lühiuudised

Trump lubas tuua tänavatele sõdurid

USA president Donald Trump lubas telepöördumises tuua korra taastamiseks pealinna ­tänavaile tuhandeid relvastatud sõdureid ja politseinikke. President nimetas toimuvat ­siseterrorismiks ja kritiseeris teravalt meeleavaldusi pealinnas, kus osa demonstrante on rüüstanud kinnisvara ja vandaalitsenud ning politseil on tegu protestijate ohjeldamisega. «Tegemist ei ole rahumeelsete protestidega, tegemist on siseterrorismi tegudega,» ütles Trump, kes hoiatas keeldudest üleastujaid trahvide ja pikkade vanglakaristustega. Peaaegu nädala jagu on mitmel pool riigis avaldatud meelt politseivägivalla vastu, kuid demonstratsioonid on üle kasvanud ka vandaalitsemisteks ja kokkupõrgeteks korrakaitsjatega, mistõttu on kinni peetud üle 5600 inimese. Trump kutsus osariikide kubernere tooma tänavaile ka rahvuskaarti. USA presidendiks pürgiv demokraat Joe Biden kritiseeris Trumpi armee kasutamise eest Ameerika rahva vastu. «Meie laste nimel, meie riigi tõelise hinge nimel me peame ta alistama,» ütles Biden Trumpi kohta. AFP/AP/BNS