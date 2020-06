Eriolukord tõi kohtusse kaks korda rohkem laste hooldusõiguse vaidlusi

Vanemate erimeelsused läksid eriolukorra ajal niikaugele, et näiteks isast lahus elav kaheksa-aastane poiss ei näinud isa peaaegu kolm kuud. Ehkki suhtluskord oli kohtus kokku lepitud ja justiitsministeerium soovitas ka eriolukorras kokkuleppe juurde jääda, leidis ema, et eriolukorra tõttu ei ole lapsel võimalik isa juurde minna, tõi MTÜ Lapsele Vanemad liige Maret Vene-Vals näiteks ühe nendeni jõudnud juhtumi.

Kohtumiste ärajätmiseks oli lapse ema valetanud, et nad on perega karantiinis või et laps on haige.