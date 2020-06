Kui lähedal või kaugel on e-ralli päris autorallist? Selle teadasaamiseks palusime kolmel kogenud sõitjal Margus Murakasel, Roland Poomil ja Janno Liguril tunniks ajaks televiisori ette istuda, et nad seal roolile ja pedaalidele valu annaksid ning seejärel oma muljeid jagaksid.

Meeste lähtepunktid olid väga erinevad. Ligur, kes tuli stuudiosse isiklike rallikinnastega, kihutab aeg-ajalt ka Eesti Virtuaalse Autospordi Liiga etappidel. Poomilgi on roolikomplekt kodus olemas, kuid viimati logistas ta seda mitu head nädalat tagasi. Vanemat põlvkonda esindav Murakas sukeldus virtuaalmaailma üldse teist korda elus, tema esimene kogemus pärines 2000ndate algusest.

«E-sigaret, alkoholivaba õlu, kumminaine ja nüüd siis ka e-ralli. Võin juba enne toolile istumist öelda, et siit ma seda tagumikutunnetust, kuidas auto teel liigub, ei saa. Päriselus on see kõige alus, mistõttu võin sõita ka kinnisilmi,» turtsus vanameister esiti.