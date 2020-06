Silikaatkividest ehitamine teeb comeback’i

Viimasel paaril aastal on Lätis klientideks peamiselt suuremad ehitajad, Rootsis arendajad, Eestis on suurem osakaal eramajade ehitajatel. Eelmisel aastal tehti Viljandimaal silikaat­plokist ka esimene kortermaja Eestis. FOTO: Eero Vabamägi

Kui nõukogude ajal oli Eestimaa silikaat­kiviehitistega üleküllastunud, siis viimasel ajal näeb seda uusehitiste rajamisel üsna harva. Ometi on silikaatkive Eestis valmistatud kogu aeg, praegusajal pole nende vastu lihtsalt enam nii suurt huvi. Viimastel aastatel on see aga muutunud, silikaatkivi hakkab taas populaarseks saama – möödunud aastal kasvas silikaatkivide läbimüük kaks korda.