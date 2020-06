Majanduse lühiuudised

Müller: riik peaks enam toetama inimeste ümberõpet

Eesti Panga president Madis Müller ütles riigikogus, et riik peaks rohkem toetama ümberõpet. «Sellesse tasub investeerida, et inimeste oskused vastaksid võimalikult hästi tööturu nõudmistele, sest nii saame kasvatada Eesti inimeste heaolu,» ütles ta. «Kui palgatoetused kestavad liiga kaua, siis võime pikendada maksumaksja rahaga nende ettevõtete tegevust, kes muutunud oludes ei ole elujõulised.» Teiseks soovitas ta laiemat ja hästi sihitud tuge Eesti mahajäämuse ületamiseks tööstuse digiteerimisel: «Kriisijärgne aeg võib Eesti tootmisettevõtetele pakkuda ka uusi võimalusi, kuna globaalsed tarneahelad saavad olema muutumises ja me peame oleme valmis sellest võimalusest kinni hakkama.» Kolmandaks tuleks suuremaid investeerimisprojekte algatades mõelda, kas need toetavad ka Eesti võetud kliimaeesmärke, mille saavutamine eeldab nii riigi kui ka erasektori panust. PM