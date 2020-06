Umbraško jätkab Tarva peatreenerina

«Oleme ka mängijate mõtteid kombanud, kuid ootame kõigepealt riigi abirahaotsuse ära. Kui seda abi ei tule, satuvad kõik klubid väga raskesse seisu,» ütles Pärnu klubi vedaja Johan Kärp. «Praegu on ükskõik, millist pidi numbreid kokku lüüa. Sponsorite osas on otsad lahtised, sest ettevõtetel pole selget ettekujutust, kuidas kulgeb kriisist väljumine. Seetõttu on raske ka kätt kuhugi alla panna.»