Lugejate fotod ja nipid: kasvuhoone pakub puhast toitu ja mõnusaid puhkehetki

Kasvuhoonete valik poodides on ülirikkalik, aga ikka kerkivad meie aedadesse ka pererahva enda mõttetöö ja käeosavuse tulemusel meisterdatud majakesed. Kuna lõppev kevad kinkis külluslikult vaba aega kodus toimetamiseks, on paljud juba aastate eest oma elu äraelanud kasvumajade varemed taas elule puhunud.

Enamikul toimetusse saabunud kasvuhoonepiltidel jäi silma, et kõrvuti taimedega leiab kasvuhoones koha kasvõi pisikene puhkenurk, kus varakevadel esimesi päikesekiiri nautida ja suvel taimede kasvu üle rõõmu tunda.

Kasvuhoone + puhkenurk

Üks säärane puhkenurk on Juta Vinni kasvuhoones. Oma kasvumajast rääkides ütles naine, et kõik sai tehtud ise käepärastest vahenditest. „Metallkaared keevitas kunagi nõukaajal äi, peale on löödud puidust karkass, mis on kaetud kõige tavalisema ehituskilega. Vundamenti ei ole, alumine äär on tehtud vanast basseinikilest ja see peab ilusti vastu, kui väljastpoolt trimmerdada,” kirjeldas ta.

Juta Vinni kasvumaja metallkaared keevitas kunagi nõukogude ajal äi, peale on löödud puidust karkass, mis on kaetud kõige tavalisema ehituskilega. Kasvuhoonesse mahub ka puhkenurk, mille diivan on ise laudadest kokku löödud. FOTO: Juta Vinn

Istumisnurga põrandale on laotud varasemast üle jäänud tänavakivid ja ukseks vana saunauks. Kastmiseks on hoones veetünn, millel on all imbtoruga ühendatud kraan.

18ruutmeetrisesse kasvumajja mahub ka mõnus puhkenurk, kus vihmaseid suvepäevi nautida. Sealne diivan on ise laudadest kokku löödud ja selle sees nii vajalik panipaik.

Jüri Tamleht on rahul enda aeda valitud kasvuhoonega, sest seinad on püstised, väikse kaldega. „Nii saab vabalt käia ja püsti seista hästi seina ligidal, kartmata pead ära lüüa. Enamikus pakutavates valmisprojektides on vastupidi,” nimetas ta. „Taimed saavad otse kõrgele kasvada ja siduda on neid lihtne, eriti meeldib see viinamarjadele.”

Jüri Tamlehe kasvuhoone vahekäigus olevad paekivid akumuleerivad päeval soojust, mida siis ööjaheduses tagasi annavad. FOTO: Jüri Tamleht

Tamlehe kasvuhoone vahekäigus olevad paekivid akumuleerivad päeval soojust, mida siis ööjaheduses tagasi annavad. Kastmiseks kasutatakse ainult vihmavett. Pump suunab vee mööda maapinda kulgevatesse plastvoolikutesse, milles olevad avad taimi kastavad.

„Ühes kasvuhoone otsas on väike kardinatega eraldatav dušinurk, kuhu vesi tuleb loomulikult trassist, aga vee soojendamine toimub ainult roheenergiat ehk päikeseenergiat kasutades,” sõnas mees. Vesi soojeneb lae all olevates roostevabast terasest torudes.

„Eriti mõnus on istuda vihmase ja tuulise ilmaga viinamarjaväätide keskel ja nautida ümbritsevat ilma koos majaveiniga,” kirjeldas Tamleht oma rohenurga mõnusid.

Kasvuhoone püsti paari tunniga

Valmiskasvuhoonete soetamisel on kõige suurem peavalu alati selle kokkupanek. Mõnel mehel võib see „puslemäng” võtta isegi mitu päeva. Nii rõõmustaski Anu Heinsalu-Diževski, et neil Narvast soetatud 3,5 × 9meetrise kasvuhoonega vedas. „Kokkupaneku kartus osutus asjatuks. Narva mehed, kes kasvuhoone kohale tõid ja kokku monteerisid, olid professionaalid,” kiitis naine. Kasvuhoone mahalaadimisest kuni töömeeste ärasõiduni kulus a­ega kõigest 2,5 tundi.

Anu Heinsalu-Diževski kasvuhoonesse mahub ka mõnus puhkenurk. FOTO: Anu Heinsalu-Diževski

Pärast seda tegi peremees tuhaplokkidest vundamendi ja leiutas vihmaveekasutuse süsteemi. „Rennid on vundamendile kinnitatud ja maasse kaevatud tünnid korralikult pealt kaetud. Pumbates saab vee sisemistesse tünnidesse sooja ja kõik toimib,” kinnitas Heinsalu-Diževski.

Anu Heinsalu-Diževski kasvuhoonel on vihmaveerennid kinnitatud vundamendile ja maasse kaevatud tünnid korralikult pealt kaetud. Vesi jõuab kasvuhoonesse pumba abil. FOTO: Anu Heinsalu-Diževski

Peab vähem rohima