Nädala mõte: rohenäppude puhkepäevad

Vaadake või Maa Elu üleskutsele vastuseks tulnud kasvuhoonepilte. Esimesena torkab silma, kui väga inimesed seda majakest armastavad ja taimede kasvamist naudivad. Tundub, et igas teises Eestimaa kasvuhoones on sisse seatud puhkenurk, kus suveõhtutel jalga puhata ja kuhu külalisi kohvi jooma kutsuda.

Tänapäeval ongi kasvuhoone pigem puhkamiseks. Rahaliselt tuleb kindlasti soodsam kurke-tomateid turult osta, aga mingi raha eest ei saa seda rõõmu, mida annab taimedega tegelemine ja värskelt korjatud saagi lõhn.

Kasvuhoone võib osta üsna kopsaka summa eest, aga võib kuuris leiduvast materjalist ka ise üles kopsida. Piltidelt nähtub, et inimesed on oma kasvuhoone sisustamisel väga nutikad. Paljud teevad kividest vahekäigu, mis on silmale ilus ja lubab paljajalugi puhtalt sammuda, aga sel on veel üks praktiline väärtus – kivid neelavad päeval soojust, mida õhtujaheduses tagasi andma hakkavad.

Kas istutada taimed peenrasse või pottidesse? Maitse asi. Peenral on taimedel võimalus juuri laiemaks kasvatada ja kastmisvaeva on nii vähem, aga kottides ja pottides on lihtsam igal aastal mulda välja vahetada ja seega haiguste levikut ennetada.

Paljud on lahendanud kastmise vihmavee abil. Vee kogumiseks saab kasvuhoonele paigaldada rennid, isegi kumerate külgedega majale on rennidele sobiv koht suudetud välja nuputada – vundamendi külge.

Minule läks kõige enam hinge üks suur plastist vihmaveetünn, millesarnaseid on aedades ilmselt sadu. Selles tünnis oli pikk laud otsapidi vees ja nagu perenaine seletas, on see lindudele ja loomadele uppumissurmast pääsemiseks. Tulevad ju tihtipeale linnud veeanumatest jooma ja mõnikord kukuvad vette. Kuna tünnil on püstised seinad, ei saa nad omal jõul veest välja. See laud ongi neile pääsetee.