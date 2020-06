Kuidas telefoni abil keskkonnasõbralik kalaost teha?

Ühe osana kampaaniast on loodud valgusfoori meetodil juhis kalafoor.ee. Sisestades pakendilt leitava püügipiirkonna ja -vahendi, annab veebisait vastuse, kas kala on kestlik. See tähendab, et kala on püütud viisil, kus püügimeetod ei kahjusta keskkonda, populatsiooni ei ohusta ülepüük ja regulatsioon on piisav, et tagada liigi ökoloogiline roll ja hea käekäik.