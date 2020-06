E-kaubandus aitab käsitöömeistritelgi hinge sees hoida

Juba üle kümne aasta tegutsenud Avinurme Puiduaida perenaise Eveli Toominga sõnul on nii turisminduse kui ka tootmisega tegelev ettevõte seni ilusasti vastu pidanud ja endiselt elus, ehkki kerge pole muidugi olnud.

„Töörütm on olnud tavaajaga võrreldes ikka väga teistsugune. 13. märtsil saatsime ära viimase grupi ja sellest alates on meie toitlustuse pool toiminud rohkem supiköögina. Töötubade ja käsitöötoodete müük on peaaegu kadunud,” kirjeldas ta nukrat olukorda.