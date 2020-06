Mungalill ehib köögiviljaaeda

Kirjalike allikate kinnitusel kasvatati Inglismaa aedades 1629. aastal kindlasti kollaseõielist väikest mungalille (Tropaeolum minus), 1690. aastal kasvatati juba ka suurt mungalille (T. majus). Euroopas levisid mungalilled tänu kloostriaedadele, neid kasvatati salati- ja ravimtaimena ning söödeti viinamäetigudele.

Meil on kõige tuttavam suur mungalill, mis sordist olenevalt võib olla 30–40 cm puhmik, sirutuda vääntaimena isegi kolme meetri kõrgusele või olla roomates hea pinnakatja. Sel on punaste, kollaste, oranžide ja pruunikate liht-, pooltäidis- ja täidisõitega sorte, nt punane ‘Scarlet Gleam’ või ‘Mahagony Jewel’ Jevel-seeriast. Hoopis harvem näeb aedades madalama kasvuga ja igati tagasihoidlikumat väikest mungalille ja lõhislehelist mungalille (T. peregrinum), sellel üheaastasel ronitaimel on sõrmlõhised lehed ja helekollased õienarmad.

See pole aga kõik, mungalille perekonnas on u 80 liiki. Suurbritannia aedades olen vanadel jugapuuhekkidel näinud põnevaid leekivpunaseid õievanikuid. Seal ronib Tšiilist pärit kaunis mungalill (T. speciousum), sellele rohtsele ronijale meeldib, kui juured on heki varjus jahedas ning võrsed ja õied saavad päikese poole küünitada. Kohad, kus maa külmub, nende kasvatamiseks kahjuks ei sobi.

Aeda pärast öökülmade möödumist

Kui mungalilli ette kasvatada, hakkavad need õitsema juba juunis. Selleks tööks on tänavu hilja, kuid taimi saab kindlasti aianditest osta. Istutada neid enne juuni algust ei tasu, sest soojalembene taim kardab miinuskraade. Ka sügisel võtavad esimesed öökülmad mungalille ära.

Suured seemned võib kasvukohale külvata mai lõpus, siis jätkub õisi juuli teisest poolest külmadeni. Mungalill on üsna vähenõudlik ja kasvab hästi nii päikesepaistes kui ka poolvarjus tavalisel raskemal aiamullal. Ei sobi liiga rammus ja lämmastikurikas muld, siis jäävad õied lehtede vahele peitu. Külvates jätke madalamate sortide seemnete vaheks 25–30 cm.

Seemned vajavad idanemiseks niiskust. Enne külvi võite neid leotada 6–12 tundi toasoojas vees. Kuivaga kastke mungalillele mõeldud maalapid köögiviljaaias juba nädal enne külvi märjaks ja pärast külvi jälgige, et maa läbi ei kuivaks. Et te kasta ei unustaks, märkige kasvukoht tikuga ära ja hoidke muld niiske, kuni taimed on tärganud. Selleks võib kuluda kuni kaks nädalat. Jahedal ja niiskel suvel kasvab mungalill kehvasti. Hästi soojas kasvukohas või pehme talvega võib mungalill aga järgmisel aastal tärgata end ise külvanuna.

Kaunis mungalill jugapuuhekil ronimas. Punased õied on tuttavlikud, lehed aga hoopis teistsugused kui suurel munga- lillel. FOTO: Säde Lepik

Süüa võib nii mungalille lehti, õisi kui ka seemneid. Tugevam maitse on suure mungalille lehtedel. Esimese lehesaagi võib noppida kuu pärast külvi. Ärge taime korraga lehtedest paljaks tehke! Kui nopite mitmelt taimelt mõned lehed ja õied, siis kasvab neid seda rohkem juurde. Kui moodustuvaid seemneid ära korjata, jaksab taim külluslikumalt õitseda.