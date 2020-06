Liisa Pakosta: emade taskute kallale minna ei tohi

Palgalõhet mõõdetakse ühe töötunni eest teenitud palga põhjal. Statistika järgi mõjutab sooline palgalõhe kõige rängemalt just noori emasid. Kartus lapse sünni tõttu vaesemaks jääda on päris hirm ja päris takistus laste sündimisele. Muide, isaks saamine mõjub meestele naistega võrreldes vastupidiselt – meestel keskmine tunnipalk kasvab. Sellele nähtusele ei ole ühte lihtsat seletust, kuna oma mõju on mitmel asjal korraga. Isaks saamine muudab vastutustundlikumaks, mees ilmub esmaspäeva hommikul õigel ajal tööle ja võtab senisest entusiastlikumalt vastu lisaülesandeid. Lapsega koju jääb enamasti naine. Teadmatus, millal lapsele lasteaiakoht saadakse, võib muuta lapsega kodus olnud ema tööandja silmis ebausaldusväärseks – ta ei saa ju temaga kindlast päevast alates arvestada. Probleemid lasteaiakohaga on kaudne diskrimineerimine kohaliku omavalitsuse poolt. Pikalt lastega kodus olnud naine võib tööle naastes vajada koolitusi ja nende maksumus kiputakse koorima sellesama ema turjalt – see on otsene diskrimineerimine, sest koolitamine on tööandja kohustus. Emale endale võib tunduda isegi pärast imetamise lõppu lapse kõrvalt välislähetustes käimine keeruline, üksikvanemal pole last kuskile ööseks jätta.