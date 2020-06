Aimar Altosaar: riigikogu madallend

Muretsemiseks on põhjust, sest kriisi järel tuleks riigi arengule uus käik sisse lükata, kuna seni meile edu toonud otsused jäävad juba aastakümnete taha, maailm ei püsi aga paigal. Selle asemel näeme, et parlamendis lähevad läbi seaduseelnõud, mis annavad suurema otsustusjõu ametnikele või nõrgendavad demokraatlikku kontrolli erakondade finantstegevuse üle. Me ei näe aga, kuidas kavatseb Eesti hoida digiriigi kõrget mainet ja mida võetakse ette, et meie majandus ja energeetika ei jääks maha rohepööret kiirendavatest naabermaadest.

Riigikogu on erakondade nägu, mille toimimispõhimõtted on ajast ja arust. Ei usalda neid rahvas, ei võta tõsiselt eksperdid ning näib, et erakondade esindajad kõrgetes otsustuskogudes on kaotanud orientiiri, milleks neid on valitud. Sellest annab eelkõige tunnistust tõik, et peamised erakondadega seotud uudised räägivad rahast! Riigi heldele rahastamisele saavad nad lisa annetajatelt, kellest mõni näib olevat ära annetanud oma mitme aasta teenistuse. Loomulikult tekitavad sellised rahavood küsimusi ning vähendavad veelgi usaldust poliitikute suhtes, kelle selgitused raha allikate kohta tunduvad kui hädavaled.