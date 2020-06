Tammeka vajab stabiilsemat mängupilti

Seis oli Tammekale muutunud nii täbaraks, et kaks minutit hiljem sai tulise kõnepruugi eest väljaku ääres kollase kaardiga karistada Tammeka peatreener Kaido Koppel. Kuigi tema kommentaar järgnes Kuressaare peatreeneri Roman Kožuhhovski penaltipalvele, ütles Koppel, et tema reaktsioon polnud otseselt kellelegi suunatud.

«Treener, me ei saa sellist sõnakasutust lubada,» ütles peakohtunik Kristo Külljastinen ning Koppel lõi käega. «See ei olnud treener Kožuhhovskile suunatud, ma lihtsalt olin väljakul toimunud situatsiooni peale pahane,» ütles Koppel. Ta nõustus, et kollane kaart oli õigustatud, sellistel puhkudel tuleb jääda viisakamaks.

Sport üleüldiselt ongi selline, et isegi maailma parimatel on kehvemaid päevi, ütles Tammeka peatreener Kaido Koppel.

Aga kas meeskond ei võtnud peatreeneri soovitusi siis kuulda? «Ikka võtsid kuulda,» vastas Koppel. «Aga sport üleüldiselt ongi selline, et isegi maailma parimatel on kehvemaid päevi. Kui kõige paremad mängiksid iga kord maksimumiga, siis võidaks pidevalt sama tiim.»

Möödunud laupäeval tartlastele võõrsil võiduvärava vormistanud Tammeka kapten Tauno Tekko ütles, et Kuressaare ei olnud vastasena Tallinnast tugevam. «Teisipäeval me lihtsalt kuidagi üldse ei saanud löögile. Kindlasti ei läinud me mütsiga lööma ega alahinnanud Kuressaaret,» lisas ta.

Kapten tunnistas, et kaotus valmistas Tammekale suure pettumuse ja järgmises mängus Paidele konkurentsi pakkumiseks tuleb ennast kiiresti koguda. «Ära me seda mängu ei unusta. Paar asja rääkisime juba teisipäeval üle ja saime targemaks. Nüüd tuleb võistkonda edasi arendada,» sõnas Koppel.

Tartu Tammeka on seni võitnud kaks ja kaotanud kaks mängu ning saanud ühe viigi. Tabeliseisu parandamiseks on vaja saavutada stabiilsus. «Kui rääkida profispordist, siis tõelised tipud ongi need, kes on kogu aeg stabiilselt head. Messi ja Ronaldo on tipus juba üle kümne aasta, igaüks püüdleb selle poole,» võttis Koppel jutu kokku.