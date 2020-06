«Idee on, et endised Nõukogude vabariikide kodanikud ei peaks nüüd oma kodakondsusest loobuma, et Vene kodakondust saada,» selgitas ERRi Moskva korrespondent Anton Aleksejev. «Selleks et Vene kodakondsust saada, ei ole vaja nüüd enam elada ka seaduslikult aastaid Venemaal ja omada seal sissetulekuallikat.»