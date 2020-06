Välismaa lühiuudised

Poola parlamendi esimees Elżbieta Witek teatas eile, et koroonaviiruse tõttu 10. mail toimumata jäänud presidendivalimised peetakse 28. juunil. Kui ükski kandidaat ei saa esimeses voorus enam kui 50-protsendilist toetust, peetakse valimiste teine voor tõenäoliselt 12. juulil. Viimaste küsitluste kohaselt võib ees oodata üllatus, sest liberaalne opositsiooni kandidaat, Varssavi linnapea Rafał Trzaskowski (pildil) on kinni püüdnud seni suurt edu nautinud ametisoleva riigipea Andrzej Duda, keda toetab valitsev Õiguse ja Õigluse partei (PiS). Hilise võistlusse sekkujana peab Trzaskowski seitsme päeva jooksul oma kandidatuuri kinnitamiseks koguma 100 000 toetusallkirja. AFP/BNS