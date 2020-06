Yamaha number 18. Pool aastat elust projektiratta peale

«Tahtsin osta midagi klassikalist, karburaatoriga. Uued mootorrattad on ägedad, nad on efektiivsed. Vanade mootorrataste juures on elu rohkem.» Nii käivitus Mihkel Külaotsa isikliku mootorratta projekt. Külaots on mitu head aastat kirjutanud uutest mootorratastest proovisõidulugusid. «Mulle meeldis, et tal on ümmargune esituli, ta on klassikaline, samas ta on aastast 2000, ees kaks ketaspidurit, taga on ka ketaspidur. Töökindel tehnika, pommikindel mootor. 600 kuubikut, neli silindrit ja 45 kilovatti.» Loo peategelase, Yamaha XJ600 sai Mihkel kätte nii hea hinnaga, et parem on, kui see jääb meie vahele. Et ei tekiks pettekujutelmi, muigab ta.