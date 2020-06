Kadri Kaska, Maria Tolppa: Hiina interneti valitsemine ja suveräänsus

Hiina viimaste kümnendite edusammud majanduse ja uute tehnoloogiate arengu vallas ei ole saanud jääda märkamata. Majandusliku mõju kasvuga käib käsikäes kasvav poliitiline ambitsioon ja haare, mille strateegiline suund, motiivid ja dünaamika on olnud märksa hiilivama loomuga. Tänase tarkuse varal tuleb nentida, et oli vaid aja küsimus, mil Hiina kasvanud majanduslik ja poliitiline mõjuvõim viib riigi püüdluseni ka küberruumis jõujooni ümber mängida. Maailma suurim internetikasutajate arv, valitsuse toel sihikindlalt ja tulemuslikult arendatud kommunikatsiooni- ja innovatsioonitööstus, Ameerika Ühendriikidega võrdväärne kaal maailma tulusaimate internetifirmade koduriigina, aga ka märkimisväärne sõjaline ja luurevõimekus küberruumis ei jäta põhjust vähemaga leppida.

Hiina suhtumine küberruumi on olnud vastuoluline: ühest küljest tervitab riigi ametlik internetikontseptsioon internetti kui «inimliku tarkuse kontsentraati» ning innovatsiooni ja majandusedu võimaldajat, samal ajal suhtutakse sellesse umbusuga. Kui mõelda veel möödunud kümnendi algul (tasub meenutada araabia kevadet) üle ilma domineerinud usule – või, sõltuvalt vaatenurgast, hirmule –, et piirideta virtuaalne ruum sünnitab uue, piirideta maailmakorra, mis võtab ebademokraatlikelt valitsustelt võimu, on ootuspärane, et interneti reguleerimisse puutuv on Hiinas olnud erakordselt politiseeritud.