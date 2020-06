Esimene esilinastus pärast kriisi

«Meie kahe» kangelannadeks on kaks pensionieas daami Madeleine (Martine Chevallier) ja Nina (Barbara Sukowa), keda seob juba aastaid sõprusest sügavam tunne. Kenasti on nad suutnud end sisse seada kõrvuti korterites, nii et isegi lähedased ei oska aimata, et tegu on lesbilise armastajapaariga. Paraku purustab nende plaani koos Rooma kolida ootamatu ja dramaatiline sündmus.