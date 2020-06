Valge Maja valab õli tulle

Valge Maja ümber on paigutatud meeleavaldusi ohjeldama sõjaväepolitsei. FOTO: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

President Donald Trump saabus esmaspäeva õhtul Washingtonis Valge Maja kõrval asuva St. Johni kiriku juurde, et korraldada pühakoja juures fotosessioon. Selleks et riigipea saaks piibliga pilti teha, tuli laiali ajada Lafayette’i pargi juurde kogunenud meeleavaldajad. Järgnenud pisargaasisajus said kannatada ka kaks vaimulikku, kes olid tulnud rahumeelseid proteste toetama.