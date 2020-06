Reisi lühiuudised

Püha suits: Juuda kuningriigis kasutati rituaalidel kanepit

On väga tõenäoline, et muistsed iisraellased suitsetasid usurituaalidel kanepit, kinnitavad uurijad, kes avastasid kanepi jälgi Iisraeli pühapaigas. Arheoloogid tegid avastuse 8. sajandil e.m.a kasutatud Tel Aradi palverännakukohast Negevi kõrbes. «Kanepi olemasolu Aradis tõestab psüühikat muutva aine kasutamist Juudamaa kultusrituaalide osana,» ütlesid nad. Tel Avivi Ülikooli arheoloogiainstituudi ajakirjas avaldatud artiklis nimetatakse seda varaseimaks tõendiks kanepi kasutamise kohta muistses Lähis-Idas. Juuda kuningriik eksisteeris umbes 940–586 e.m.a. «Paistab, et kanepit kasutati Aradis psühhoaktiivse vahendina, mille eesmärk oli kultuslikel tseremooniatel ekstaasi esile kutsuda,» märkisid teadlased. Avastus pani Iisraeli internetikanalid kihama. 21. sajandil kasutatakse uimastava rohu hankimiseks nutitelefone ja krüpteeritud sõnumeid. Meditsiiniline kanep on riigis küll lubatud, aga politsei uhkustab tihti narkoreididega. BNS/Reuters