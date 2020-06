«Kui on kulutatud juba üle 234 miljardi euro, saab kava püssirohi oktoobriks otsa,» muretses teisipäevane Financial Times. Valdav osa asjatundjatest, keda Bloomberg eelmisel nädalal küsitles, ootab, et EKP nõukogu suurendaks varaostukava 500 miljardi euro võrra.