Segadus: 2+2-reegel ühistranspordis ei kehtigi?

Ühistranspordifirmadele antud juhistes on kirjas, et nii klientidel kui ka personalil tuleb jaamades, terminalides ja ühistranspordis hoida üksteisest mõistlikku distantsi, sh istuda ja seista võimalikult hajutatult, või kui see pole võimalik, siis kanda kaitsemaski. Eile hommikul Balti jaamas ei paistnud keegi muretsevat distantsi või maski pärast. FOTO: Eero Vabamägi