Mart Poom: Nõmme United tahab olla parim kasvatajaklubi, me ei pea nui neljaks Premium liigasse jõudma

Nüüdseks on Nõmme Unitedi kasvandikud väravavaht Karl Jakob Hein jõudnud Londoni Arsenali ning väravakütt Oliver Jürgens Itaaliasse Verona Hellasesse ja AS Romasse. Poom tutvustab uhkusega muudki statistikat: neli mängijat on esindanud Eesti meeste, kümme mängijat U21-koondist ning rohkem kui paarkümmend Unitediga rohkem või ka natuke vähem seotud poissi teenib meistriliiga klubides profileiba.