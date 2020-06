Kui Soome ralli ärajäämist on WRC kinnitanud ka oma kodulehel, siis Uus-Meremaa kohta peaks ametlik teade välja saadetama tänase jooksul. Eile raporteeris sellest ralliportaal DirtFish. «Tegemist oli mu karjääri raskeima otsusega, kuid viimased paar kuud on näidanud, et praegu on õhus lihtsalt liiga palju küsimärke,» lausus Soome ralli promootor Jani Backman kanalile Yle. Tema sõnul oleks suure hulga inimeste Soome toomine liialt riskantne.