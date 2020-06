Nädala plaat: Tantsumasina motoorne essents

Esmajärjekorras meenuvad trompetist Jaan Kumani suurepärased teosed seitsmekümnendatest, üks viimaseid näiteid on mullu võrdlemisi vaikselt ilmunud Siim Aimla Funk Bandi karge jazz-funk-album «We Need To Talk», kus, tõsi küll, oli džässi pisut rohkem kui funk’i ning eks sama kehtis ka Kumani puhul. Võimalik, et enamikul melomaanidest on funk’iga isiklikul kuulmis- ja mälubaasil põhinev lugupidav personaalne suhe, kuid tugeva live-band’ina tuntud Lexsoul töötab kõigi eelduste järgi ka siis, kui just tänu nendele on kuulajal funk’iga esimene kokkupuude.