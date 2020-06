Aja auk. Kadumise esteetika

Christoga seoses võivad meenuda ka Ellen Niidu ja Edgar Valteri lasteraamat «Suur maalritöö» ja mustkunstnik David Copperfield – kõik nad mõtlesid suurte muutuste registris ega teinud seda nagu päkapikud. Kui ikka teha, siis teha! Muidugi leidus ka neid, kes küsisid: kas Christo tehtav on üldse kunst, ja kui on, siis kas pole need tellingud, mis seal seisavad ja kus turnivad kiivritega mehed, ka kunst? Sellised küsimused on ikka olnud asjakohased ja neid võib küsida vast edaspidigi.