Enn Säde: «Ei mingit kiirrongi-monstrumit!»

Kui õige vaataks palki oma silmas, kallid tarkade mõtete tartlased? Või on solvumistunne, et kiirrong ei kihutagi läbi Tartu, teie kainet meelt tänaseni rikkunud? Kui õige teeks Tallinna-Tartu rongi samuti 21. sajandi kiirrongiks, poleks ju vaja ehitada neljarajalist maanteed! Huvitav, et keegi ei räägi autotrassi laiusest – kui suur see olekski?