Birgit Lao: haridus kui Eesti müügiartikkel

Tellijale

Eestist on välja kasvanud maailmas üha enam tuntust koguvad idufirmad. Siin loodud idufirmade arv on elaniku kohta üks maailma suurimaid. Mis on selle kõige taga? Üheks põhjuseks on Eesti tugev haridussüsteem.

Selleks, et digi- ja rohelise riigi kõrval saaks kolmanda sambana tuntuks ka haridus, oleme loonud haridusbrändi Education Nation – maailma nutikaimate inimeste jaoks. Vaadakem tulemusi: PISA-test on juba aastaid näidanud, et Eesti 15-aastased õpilased on Euroopa parimad ja maailma tipus. Seda nii põhivaldkondades matemaatikas, lugemises, loodusteadustes kui ka finantskirjaoskuses. Eestis on tugevad ülikoolid, meie digiinnovatsioon on maailmale eeskujuks ja koroonakriisi ajal näitasime, et tänu varasematele reformidele suudame väga kiiresti distantsõppele üle minna.