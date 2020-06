30 noort moegeeniust mürgeldab Effil

Kui palju moodi vajab Eesti? Looming on ju ometi luksus! Mina hääletan siinkohal praktilise vaoshoituse vastu. Moeelamus on kunstiliselt virgutav ning muudab iga vaataja maailma avaramaks. TFW täidab edukalt väärika esitlusakna rolli juba kanda kinnitanud moeloojatele, Eff avab võimaluse ka värskele verele.

Eff on isemoodi ka etenduste laadilt. Klassikalise moelava stiili asemel on rõivad miksitud muusika, tantsu ja eri dekoratsioonidega. Näiteks eelmisel aastal turnisid modellid kolmekorruselisel laval ning teinekord oli mürtsuva spektaakli keskelt moodi raske üleski leida. Kes aga jahib võimalikult värvikat ja üllatusterohket tervikelamust, siis Eff on just õige koht, kust seda saada.