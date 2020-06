Rabarber on Allikukivi veinitäht

See oli seitse aastat tagasi nädal enne jaanipäeva, kui Raili ja Roman Hein tulid Pärnumaale Allikukivile ja said omaaegse kalevivabriku direktori Albert Zoepfeli suvehäärberi võtmed enda kätte.

IT-eksperdist Railist ja autohooldusprofist Romanist olid just saanud värsked suvemõisa omanikud.

«See on siin üldse kõige ägedam aeg,» nendib ta ja räägib paari aasta tagustest Aasia turistidest, kes olid jaanieelselt kõrgeks kasvanud rohuga heinamaast nii suures vaimustuses, et võtsid nõuks seal hullata nagu väikesed lapsed. Muuseas, sealt jagub praegu heina ka naabertalu loomadele, märgib perenaine, kui tuleme rabarberiistandusest ja jalutame vanal pargialleel sealt mööda.

Uitmõtet suvekodust või üldse maaelust oli Raili juba ammu südames kandnud. Esialgu otsis pere midagi saja kilomeetri raadiuses Tallinnast. Et ikka sõbrad jõuaks külla rohkem kui vaid korra aastas. Kuid muudestki märkidest tundus mõlemale, et elu suunab kuidagi maa poole. Kuigi kumbki polnud veel neljakümnenegi, vaatasid nad näiteks «Maahommikut» ja «Prillitoosi». Linnatööd olid mõlemad samuti pikalt rabanud – ja ikka ju kellegi teise hüvanguks. Aga me ise?! «Ühel õhtul istusin hajameelselt arvutis, lappasin kinnisvaraportaale ja otsing andis Allikukivi kuulutuse ette,» kirjeldab naine elumuutvat juhust.