Esiteks aitaks see leevendada sotsiaalseid vapustusi, nagu koroonakriis, või ka lihtsalt neid, mis kaasnenuks n-ö neljanda tööstusrevolutsiooniga niikuinii. Robotid, algoritmid ja üha targem tehisintellekt võtavad inimeste käest veelgi töökohti ära. Suurima löögi all on kõige lihtsamad töökohad. Juba praegu on poodides üha vähem töötajaid ja kassapidajaid, kes on asendatud iseteeninduskassaga. Samamoodi on ka paljud raamatupidajad, assistendid ja muud kõiksugu lihtsamad kontoritöökohad asendatud arvutiprogrammide, algoritmide ja iseõppivate süsteemidega.