McCanni kadumisloo peamine kahtlusalune on sakslasest pedofiil

Portugalis Algarve regioonis Praia da Luzis 13 aastat tagasi kadunuks jäänud toona kolmeaastase Briti tüdruku Madeleine McCanni juhtum on seni veel lahendamata müsteerium. Kolme riigi ühises uurimises võidi aga viimaks saavutada läbimurre, sest Saksa politsei teatel on leitud uus kahtlusalune – 43-aastane korduvalt kriminaalkorras karistatud sakslane, kelle nimi on Der Spiegeli andmeil Christian Brückner.