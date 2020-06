Poola välisminister: piiride sulgemine oli vajalik

Mõne päeva kestnud ebakindlate reaktsioonide perioodi pärast paluti vabandust juba toona. Palun vabandust ka täna, sest mõistan, et mõnedel läbi Poola territooriumi sõitnud inimestel oli väga keeruline koju saada. Meil õnnestus see kuidagi ära korralda, kuigi tol hetkel oli probleeme. Poola reageeris otsustavalt.

Ka Poola kodanikel oli raske, kuid piiride sulgemine oli vajalik, et nakkuse levik peatada. Näeme, et olime edukad, see oli hea poliitika: koroonaviiruse tõttu haigestunute arv on palju väiksem kui lääneriikides. Me oleme nende meetmetega rahul.