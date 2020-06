Andres Herkel: mille nimel protestime?

Ometigi kinnitatakse, et USA meeleavaldused on «sügavalt hoolivad, ühendavad ja inimlikud». Kindlasti näevad paljud osavõtjad seda just nii, sest iseenda mäss mõeldakse alati õilsaks. Ja kui riigil juhtub tõesti olema president, kes rahusõnumi asemel õli ­tulle valab, siis seda enam. Siiski on raske uskuda, et valge politseinik läheb tööle kinnismõttega, kuidas mõnele mustanahalisele naha peale anda, või et meeleavaldusega liituja mõtleb algul sellele, millisesse poodi vargile minna.