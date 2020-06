Tondilossid meelitavad lapsi ja kodutuid

Mupo seekordne reid Põhja-­Tallinnas algab aadressil Tööstuse 47G. Tegemist on mõne aja eest valminud Volta loftide kõrvalkrundiga. Seal asub ajalooline tööstushoone, mille sisemuses kasvavad puud ja katus on osaliselt sisse varisenud. Enamik hoone aknaid ja uksi on suletud, aga leidub piisavalt kohti, kustkaudu näiteks uudishimulik laps võib hoonesse pääseda ning seal endale viga teha.

«See ei sobi kuidagi. Siinsamas on laste mänguväljak, ja selle kõrval niisugune koledus. On näha, et omanik on midagi teinud. Enamik aknaid on kinni pandud ja isegi hoiatussildid on väljas. Aga millegipärast on osa avasid lahti jäetud. Me vaatame kõik üle ja teeme omanikule märgukirja,» rääkis mupo peainspektor Pavel Boitsov.