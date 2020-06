Eesti haridusnipid pandi müüki

Eesti õpilaste PISA testide head tulemused on osutunud Eesti haridusele nii heaks reklaamiks, et Eesti osaleb koos Saksamaa, Poola ja Soomega 60 miljoni euro suuruses programmis, millega Ukraina ostab sisse haridussüsteemi teenust, et õppida meie ja kolme teise riigi kogemusest.