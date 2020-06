Arvestades kõiki asjaolusid, siis suhteliselt hästi. Elektri- ja soojatootmine, samuti metsa- ja puidumüük on surve all. Meie põhitoode on aga puidugraanulid, mida toodame ja müüme mitu aastat ette. Need lepingud praegu peavad ja töötavad.

Graanul Investis töötab umbes 700 inimest, mis on meie ärimahtude ja käibe (2019. aastal üle 400 miljoni euro – toim) juures pigem väike arv. See tähendab, et kõik töötajad on meie jaoks võtmetöötajad. Mulle kui ettevõtte juhile on inimeste ja nende palkade kallale minek selgelt kõige viimane variant. Me pole selle peale isegi mõelnud.