Majanduse lühiuudised

Euroopa Keskpank (EKP) teatas, et suurendab erakorralise varaostukava mahtu 750 miljonilt eurolt 1,35 miljardini, samas otsustas baasintressi jätta samale tasemele. «Euroala majandust on tabanud ennenägematu kokkutõmbumine,» ütles EKP president Christine Lagarde pressikonverentsil. Tema sõnul näevad keskpanga prognoosid ette seninägematut langust selle aasta teises kvartalis, millele järgneb toibumine aasta teises pooles. Kui esimeses kvartalis kahanes euroala majandus 3,8 protsenti, siis terve 2020. aasta majanduslanguseks prognoosib EKP 8,7 protsenti. Lagarde hoiatas, et languse ulatus sõltub piirangutest, aga ka poliitikast kriisi majandusmõju pehmendamiseks. Järgmiseks aastaks prognoosib EKP 5,2-protsendilist ja 2022. aastaks 3,3-protsendilist majanduskasvu. Lagarde’i sõnul kaasnevad prognoosiga riskid, et tegelikkuses läheb majandusel halvemini. PM/BNS

Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna spetsialisti Tiina Soosalu sõnul hakkasid Eesti elanikud mais jälle sagedamini ostlema. Ta märkis, et kuigi mais kasvasid Eesti elanike kaardimaksete näitajad nädalast nädalasse üha enam ning maksete arv oli ligi kolmandiku ja käive veerandi võrra suurem kui aprillis, siis eelmise aasta näitajateni need veel ei küündinud. Mais tehti päevas keskmiselt 718 000 kaardimakset ehk 19 protsendi võrra vähem kui aasta tagasi. Kaardimakseid tehti keskmiselt päevas 13,2 miljoni euro eest ehk kümme protsenti vähem kui aasta tagasi. BNS

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem (EKRE) plaanib tagasi kutsuda praeguse Eesti Posti nõukogu. Nõukogu esimees Bo Henriksson ütles, et neil olid ministriga erimeelsused. «Tänan seniseid liikmeid, kes on panustanud keerulisel ajal ettevõtte töösse,» ütles Siem. «Plaaniline vahetus oleks toimunud küll juuli teises pooles, aga varasem vahetus annab uuele nõukogule rohkem aega sisse elada.» Kavas on suurendada senist liikmete arvu viielt kuuele. «Kuna Eesti Posti kliendid on paljuski maal ja äärealadel elavad inimesed, siis on vältimatult vajalik tugevdada olemasolevat nõukogu põhjaliku kohaliku omavalitsuse kompetentsi kaasamisega,» lisas minister. PM