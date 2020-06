Eesti lühiuudised

Swedbanki endised töötajad said rahapesukahtlustuse

Riigiprokuratuur esitas 20. mail kahele endisele Swedbanki töötajale kahtlustuse rahapesus. Need töötajad vastutasid rahapesukahtlusega tehingute toimumise ajal rahapesureeglite täitmise eest. Kahtlustuses peetakse silmas aastatel 2012–2016 toime pandud tegusid, ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas. Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul on tegemist esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse jooksul muutuda. «Kriminaalmenetluse eesmärk on tuvastada isikud, kelle teadmisel ja kaasabil liikus läbi Eesti finantssüsteemi kuritegudest saadud raha, ning selle eesmärgi nimel tehakse igapäevaselt tööd,» lisas Nurm. PM