Andrus Karnau: skeemitav peaminister

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) likvideerimise põhjustena on otsitud seda, et Keskerakond püüab vabaneda Paavo Pettaiga tehtud tehingute tulemusel tekkinud 1,3 miljoni euro tagasinõudest. Likvideerijad ise ütlevad, et komisjon pole sõltumatu. Aga tähelepanuta on jäänud see, et komisjoni sulgemisega sulgub selle aseesimehe Kaarel Tarandi suu, kirjutab kolumnist Andrus Karnau.